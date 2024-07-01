Более 1,4 миллиона монет сдали в банки жители региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,4 миллиона монет сдали в банки жители Тюменской области, Ямала и Югры в ходе всероссийской акции "Монетная неделя". Общий вес сданной мелочи составил 6,6 тонны, а общая сумма – 6,7 млн рублей, сообщает информационное агентство регионального правительства.

Чаще всего жители тюменской "матрешки" сдавали монеты номиналом 10 рублей – треть от общего количества. На втором месте – номинал 1 рубль, доля таких монет составила 20%. Монет от 1 до 50 копеек – 15%.