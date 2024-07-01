  • 14 июля 202414.07.2024воскресенье
  • USD87,7427
    EUR95,7588
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северный

Более 1,4 миллиона монет сдали в банки жители региона

Общество, 16:36 14 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,4 миллиона монет сдали в банки жители Тюменской области, Ямала и Югры в ходе всероссийской акции "Монетная неделя". Общий вес сданной мелочи составил 6,6 тонны, а общая сумма – 6,7 млн рублей, сообщает информационное агентство регионального правительства.

Чаще всего жители тюменской "матрешки" сдавали монеты номиналом 10 рублей – треть от общего количества. На втором месте – номинал 1 рубль, доля таких монет составила 20%. Монет от 1 до 50 копеек – 15%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# монеты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 14.07.202477 человек наказали в Ишиме за нарушение тишины и покоя
19:58 14.07.202411 команд игры "Зарница 2.0" прошли обучение воинским специальностям
19:08 14.07.202460 участников образовательного курса "Классный лидер" получили стажировки
17:07 14.07.2024В региона преступность снизилась на 5,7%