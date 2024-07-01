Пять человек наказали за купание в запрещенных местах в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пять человек привлечены к административной ответственности за купание в запрещенных местах. 23 профилактических рейда провели сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области в местах неорганизованного отдыха на воде.

О правилах безопасности на водных объектах специалисты рассказывают еженедельно в среду, пятницу и субботу. Патрулирование продолжится до 26 августа.

Региональное МЧС напоминает, что купаться следует только в специально оборудованных местах, нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения и оставляйте возле воды малышей.