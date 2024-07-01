Слет успешных предпринимателей в Тюмени пройдет на 12 площадках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XII Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей-2024" пройдет в Тюмени с 22 по 24 августа. Поучаствовать смогут собственники бизнеса, топ-менеджеры, стартаперы, маркетологи, блогеры и фрилансеры, сообщает центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.

Образовательная и культурная программа состоится на 12 площадках: от улицы Дзержинского до набережной. В программе: утренние пробежки и зарядки с SUPER-спикерами, бизнес-игра "Завод", городской фестиваль "Джем", выставка изделий самозанятых, квартирник, площадка для презентации и поддержки предпринимателей.

Одним из спикеров форума станет руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева. Подробнее о программе форума и регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+