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Слет успешных предпринимателей в Тюмени пройдет на 12 площадках

Общество, 08:58 16 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

XII Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей-2024" пройдет в Тюмени с 22 по 24 августа. Поучаствовать смогут собственники бизнеса, топ-менеджеры, стартаперы, маркетологи, блогеры и фрилансеры, сообщает центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.

Образовательная и культурная программа состоится на 12 площадках: от улицы Дзержинского до набережной. В программе: утренние пробежки и зарядки с SUPER-спикерами, бизнес-игра "Завод", городской фестиваль "Джем", выставка изделий самозанятых, квартирник, площадка для презентации и поддержки предпринимателей.

Одним из спикеров форума станет руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева. Подробнее о программе форума и регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

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# инвестиционное агентство Тюменской области , предприниматели , Слет успешных предпринимателей

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