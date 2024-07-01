Тюменка Милена Аминова представит город на конкурсе "Мисс туризм России-2024" в Чебоксарах

| автор фото Сергей Ермолаев | автор фото Сергей Ермолаев

17-летняя Милена Аминова представит Тюмень на Всероссийском конкурсе "Мисс туризм России-2024" в Чебоксарах. Финал с участием 30 представительниц городов и регионов России пройдет с 30 июля по 4 августа.

Как рассказала представитель конкурсов красоты в Тюмени Анна Воронова, для Милены Аминовой это первое участие во всероссийском конкурсе. Юная тюменка окончила 10 классов, планирует поступать на инженерную специальность. На протяжении девяти лет она тренировалась в региональной школьной сборной по баскетболу. Создает картины из гипса. В модельную школу Милена ходила с пяти лет, последние два года активно принимает участие в модных показах и региональных конкурсах.

Конкурсанткам, в частности, необходимо подготовить национальный костюм, характерный для региона проживания. Также они могут поставить номер для конкурса "Мисс туризм талант". Известно, что Милене Аминовой будет предоставлен дизайнерский костюм из коллекции "Гжель" тюменского дизайнера Юлии Анодиной.

"Я уже 10-12 лет сотрудничаю с организаторами этого конкурса. Каждый год тюменки представляют свой город. В 2016 году титул "Мисс туризм России" завоевала Анна Пуминова. Два года назад Екатерина Орлова получила звание второй вице-мисс на этом конкурсе. "Мисс туризм России" дает очень хороший старт", — отметила Анна Воронова.

Инна Пахомова