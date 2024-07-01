В Ишиме покажут "Светопись" протоиерея Петра Сургучева

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Новую фотовыставку "Светопись" необычного профессионального фотографа, протоиерея Петра Сургучева откроют 18 июля в Ишиме. Экспозицию можно будет посмотреть в фойе Дворца культуры до октября.

Об этом сообщила пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Малинина.

Она отметила не только лирические пейзажи отца Петра, но и особый жанр его работ – изображение церковных таинств и обрядов.

"Крестный ход, православные праздники – и все это снято сочно, светло и с большой любовью к людям. Многокрасочный фотографический ряд переносит зрителей из мирской суеты в сакральное пространство добра и истины. На работах отца Петра представлена жизнь без всяких прикрас: дети, родители, великолепие природы и все это настоящее, несуетное и дарит нам ощущение подлинности", - подчеркнула музейный работник.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

География фотографий отца Петра обширна: это и средняя полоса России, и Кавказ, и русский Север. Всю работу по созданию фотографий автор выполняет самостоятельно: от выбора натуры до печати.

По словам Юлии Шестаковой, отец Петр – приходской священник храма Казанской иконы Божьей Матери из с. Сараево Ивановской области. Это вотчина прославленного полководца Александра Суворова. Храм, которому более 200 лет, достался отцу Петру в разрушенном виде. На восстановление ушло десять лет.

| Фото: предоставлено Юлией Шестаковой | Фото: предоставлено Юлией Шестаковой

Инна Кондрашкина