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Тюменский фестиваль "Проводник" перенесут на другую дату

Общество, 15:40 15 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский фестиваль "Проводник", который должен был пройти на территории веерного парка 3 августа, перенесут на другую дату.

Актуальную информацию о времени и месте его проведения опубликуют на официальном сайте Тюменского агентства развития креативных индустрий. В настоящее время команда организаторов готовит обновленную программу на новой площадке, сообщает пресс-служба агентства.

"Философия фестиваля заключается в том, что креативные индустрии являются проводниками в развитии новых территорий. Меняя локацию проведения, мы сможем открывать для города новые объекты. Сейчас основные организационные вопросы находятся в проработке. И как только они будут решены, мы анонсируем новую дату и место проведения фестиваля", – сказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

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# Алексей Краев , креативные индустрии

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