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Александр Моор поздравил металлургов с профессиональным праздником

Губернатор, 08:41 21 июля 2024

из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

С профессиональным праздником поздравил металлургов губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, по итогам прошлого года рост промышленного производства в Тюменской области составил 109,3 %, а в обрабатывающем секторе – 113,8 %. Заметный вклад в достижение этого результата внесла металлургическая отрасль. Именно с началом работы завода "Электросталь Тюмени" связано появление и развитие металлургии в регионе.

Вот уже более десяти лет предприятие не только выпускает востребованную продукцию, но и выполняет важную экологическую миссию – утилизирует и перерабатывает стальной лом, который собирают в Тюменской области, Югре и на Ямале.

"У тюменских металлургов уже сформировались трудовые и корпоративные традиции. Желаю всем специалистам отрасли успеха в работе, выполнения всех планов, а также достижений в укреплении региональной и отечественной экономики. Счастья, благополучия и здоровья вам, и вашим близким!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День металлурга

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