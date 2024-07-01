Житель Свердловской области угнал "КамАЗ" в Ишиме

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В полицию Ишима обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил об угоне автомобиля "КамАЗ". Уже через 20 минут наряд ППС обнаружил грузовик и задержал жителя пос. Верхняя Синячиха Свердловской области.

Ранее судимый свердловчанин 1995 года рождения признался в содеянном и рассказал, что, находясь проездом в Ишиме, шел по улице и заметил на парковке возле многоэтажки автофургон с открытой дверью и вставленными в замок зажигания ключами.

Воспользовавшись моментом, подозреваемый проник в кабину, завел грузовик и уехал. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.