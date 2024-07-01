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Жительница Тюменской области устроила дебош на самолёте из Египта

Происшествия, 16:24 15 июля 2024

Управление на транспорте МВД России по УФО | Фото: Управление на транспорте МВД России по УФО

40-летнюю жительницу Тюменской области привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Как сообщает управление на транспорте МВД России по УФО, женщина возвращалась домой после отдыха на курорте в Хургаде.

Транспортные полицейские выяснили, что во время полёта у женщины возник конфликт с бортпроводниками самолёта.

Нарушительницу доставили в дежурную часть аэропорта Кольцово, от прохождения исследования на состояние опьянения она отказалась.

Тюменку привлекли к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство", а также за невыполнение распоряжений командира воздушного судна.

В 2018 году женщину уже привлекали к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.

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# авиаперевозки

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