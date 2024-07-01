160 стилизованных люков установят в Тюмени

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

160 стилизованных люков к 160-летию первого в Сибири водопровода установят в Тюмени. На них изображена капля воды, сообщает "Тюмень Водоканал".

Дизайн разработали специально к юбилею водопровода. Первые такие люки уже установили на улицах Семакова и Льва Толстого.

"160-летие тюменского водопровода – важная дата для нашего города. Первый в Сибири водопровод не только обеспечил пожарную безопасность Тюмени, но и дал стимул для развития промышленности и, конечно, повысил комфорт жизни тюменцев", - отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Кроме памятных люков, к 160-летию первого в Сибири водопровода открыта выставка в Тюменском большом драматическом театре. В Восточном административном округе благоустраивают бульвар воды с фонтаном, открытие которого планируется уже этим летом.

История тюменского водопровода началась с 900 метров деревянных труб. Сейчас на обслуживании "Росводоканал Тюмень" около 2 тыс. 500 сетей водоснабжения и водоотведения, более 70 тысяч колодцев.