  • 15 июля 202415.07.2024понедельник
  • USD87,7427
    EUR95,7588
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер северный

160 стилизованных люков установят в Тюмени

Общество, 17:08 15 июля 2024

"Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

160 стилизованных люков к 160-летию первого в Сибири водопровода установят в Тюмени. На них изображена капля воды, сообщает "Тюмень Водоканал".

Дизайн разработали специально к юбилею водопровода. Первые такие люки уже установили на улицах Семакова и Льва Толстого.

"160-летие тюменского водопровода – важная дата для нашего города. Первый в Сибири водопровод не только обеспечил пожарную безопасность Тюмени, но и дал стимул для развития промышленности и, конечно, повысил комфорт жизни тюменцев", - отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Кроме памятных люков, к 160-летию первого в Сибири водопровода открыта выставка в Тюменском большом драматическом театре. В Восточном административном округе благоустраивают бульвар воды с фонтаном, открытие которого планируется уже этим летом.

История тюменского водопровода началась с 900 метров деревянных труб. Сейчас на обслуживании "Росводоканал Тюмень" около 2 тыс. 500 сетей водоснабжения и водоотведения, более 70 тысяч колодцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# канализационные люки , Тюмень Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 15.07.2024На участке дороги Викулово — Жигули восстановили мосты
18:03 15.07.2024В Гилевской роще в Тюмени пройдет праздник колокольного звона
17:52 15.07.202416 июля - события дня
17:41 15.07.2024На фасадах тюменских школ, колледжей и вузов появятся лица героев Отечества