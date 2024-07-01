Ветераны из Тюменского района направят 100 тыс. рублей на материалы для масксетей

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой

100 тыс. рублей направят на покупку материалов для маскировочных сетей активисты совета ветеранов с. Червишево Тюменского района. Они победили в ежегодном конкурсе на лучшую общественную инициативу в муниципальных образованиях Тюменской области, сообщила глава района Ольга Зимина.

"За победу первичная ветеранская организация села получит денежный приз – 100 тысяч рублей. Их направят на приобретение необходимых материалов для вязания маскировочных сетей. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за неравнодушие, за защиту бойцов и веру в нашу общую победу!" - сказала земляков глава.

По ее оценке, это сплоченная команда, работу которой высоко оценили эксперты комиссии Совета муниципальных образований.