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Ветераны из Тюменского района направят 100 тыс. рублей на материалы для масксетей

Общество, 16:46 15 июля 2024

из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой

100 тыс. рублей направят на покупку материалов для маскировочных сетей активисты совета ветеранов с. Червишево Тюменского района. Они победили в ежегодном конкурсе на лучшую общественную инициативу в муниципальных образованиях Тюменской области, сообщила глава района Ольга Зимина.

"За победу первичная ветеранская организация села получит денежный приз – 100 тысяч рублей. Их направят на приобретение необходимых материалов для вязания маскировочных сетей. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за неравнодушие, за защиту бойцов и веру в нашу общую победу!" - сказала земляков глава.

По ее оценке, это сплоченная команда, работу которой высоко оценили эксперты комиссии Совета муниципальных образований.

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# ветераны войны и труда , общественные объединения , поддержка , СВО , Тюменский район

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