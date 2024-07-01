Ветераны из Тюменского района направят 100 тыс. рублей на материалы для масксетей
100 тыс. рублей направят на покупку материалов для маскировочных сетей активисты совета ветеранов с. Червишево Тюменского района. Они победили в ежегодном конкурсе на лучшую общественную инициативу в муниципальных образованиях Тюменской области, сообщила глава района Ольга Зимина.
"За победу первичная ветеранская организация села получит денежный приз – 100 тысяч рублей. Их направят на приобретение необходимых материалов для вязания маскировочных сетей. Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за неравнодушие, за защиту бойцов и веру в нашу общую победу!" - сказала земляков глава.
По ее оценке, это сплоченная команда, работу которой высоко оценили эксперты комиссии Совета муниципальных образований.