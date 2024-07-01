На участке дороги Викулово — Жигули восстановили мосты
Общество, 18:35 15 июля 2024
| Фото: администрация Викуловского района
Ликвидация последствий паводка продолжается в Викуловском районе. Завершены работы по восстановлению разрушенных мостов на участке автомобильной дороги Викулово — Ермаки — Жигули.
Движение общественного транспорта возобновится с 16 июля, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Ранее был отремонтирован мост через р. Сартамак вблизи села Долгушино Сартамского сельского поселения.