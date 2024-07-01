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На участке дороги Викулово — Жигули восстановили мосты

Общество, 18:35 15 июля 2024

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Ликвидация последствий паводка продолжается в Викуловском районе. Завершены работы по восстановлению разрушенных мостов на участке автомобильной дороги Викулово — Ермаки — Жигули.

Движение общественного транспорта возобновится с 16 июля, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Ранее был отремонтирован мост через р. Сартамак вблизи села Долгушино Сартамского сельского поселения.

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# ремонт моста

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