Многодетные тюменцы поделились со Светланой Ивановой секретами семейного счастья

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

С участниками всероссийского конкурса "Семья года" встретилась председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова 15 июля.

Встреча прошла в формате диалога на базе регионального центра "Семья".

У Ольги и Юрия Власовых восемь детей, но 30 лет назад заводить большую семью супруги не планировали. По словам главы семейства после рождения третьего ребёнка решили, что это знак свыше. Ольга добавила, что сейчас их семья постоянно увеличивается, потому что старшие уже обзаводятся своими семьями.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Супруги Нурпеисовы Галиолла и Баян вместе уже 45 лет. По их словам, секрет сохранения таких долгих и тёплых отношений это, в первую очередь любовь к детям и внукам, а во-вторых, сохранение национальных традиций.

"Как казахи, мы соблюдаем и передаём из поколения в поколение наши обычаи, это уважение к старшим, гостеприимство, ведь если человек пришёл в гости, значит, он принёс с собой счастье, доброту и богатство", - поделились супруги.

Отметим, что в 2019 году Нурпеисовы участвовали в конкурсe "Семья года" и заняли первое место, а также попали в Книгу почёта России.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

В свою очередь, Светлана Иванова поделилась с гостями встречи традицией своей семьи собираться накануне Нового года от мала до велика и стряпать пельмени, вспоминать какие-то истории.

"Такие прекрасные семьи как ваши действительно служат примером всем нам и уж тем более молодому поколению, которые думает ещё создавать ли семью и заводить ли детей", - считает Светлана Иванова.

Председатель городской думы вручила многодетным тюменцам цветы и подарки, завершилась встреча фотографированием на память.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Николай Ступников