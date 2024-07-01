Дробилку для веток тестирует в Тюмени региональный оператор

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Спецтехнику с мобильной дробилкой для измельчения веток на контейнерных площадках тестирует региональный оператор "ТЭО" в Тюмени. Компания уже провела пробный выезд, а специалисты оценили новинку.

За час работы устройство способно измельчить два кубометра веток диаметром до 12 см прямо на контейнерной площадке. Щепа занимает меньше места и имеет большой спектр применения в хозяйстве.

По заявкам щепу могут оставлять для нужд жителей или муниципалитетов, отмечают в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Занятость на дробилке круглогодичная — задачи для нового оборудования есть летом и зимой, компания набирает в штат сотрудников для работы с техникой, новичкам обеспечит обучение.

Экипаж будет курсировать по населенным пунктам, постепенно обслуживая контейнерные площадки не только областного центра, но и соседних муниципалитетов.

При этом правила обращения с растительными отходами не изменились: жителям необходимо упаковывать листву и ботву в плотные пакеты или мешки, ветки измельчать до 50 см.