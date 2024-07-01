18 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов от здания Тюменской таможни (ул. Холодильная, 58а) начнется пресс-тур "Что нужно знать в разгар туристического сезона". 18+

В Тюмени в 10 часов 30 минут в библиотеке №17 (мер. Тарманы, ул. Игримская, 33) начнется литературная игра "Здравствуй, зайка Петя!" к 95-летию со дня рождения С. В. Мальцева. 0+

В Тюмени в 11 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется II Форум "Урбанист-Капиталист". 18+

В Тюмени в 11 часов в Детской библиотеке имени К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3) начнутся театрализованные громкие чтения отрывков сказки-повести "Городок на бугре". 0+

В Тюмени в 15 часов на перекрестке улиц Республики и Мельникайте (со стороны технопарка) начнется брифинг, посвященный безопасности дорожного движения. 18+

Интересное в этот день:

64 — в Риме вспыхнул пожар, уничтоживший практически весь город.

1770 — победа русской армии под руководством Румянцева над турками в битве на реке Ларге.

1885 — русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на привилегию на изобретённый им способ электрической дуговой сварки — способ "электрогефест".

1897 — продолжительность рабочего дня на российских предприятиях сокращена до 11,5 часов, воскресенье объявлено выходным днём.

1921 — во Франции врачи Альбер Кальмет и Камиль Герен сделали ребёнку первую противотуберкулёзную прививку БЦЖ.

1925 — в СССР произведён первый полёт на сферическом аэростате с научными целями.

1936 — стартовал розыгрыш первого Кубка СССР по футболу.

1945 — организован Дарвинский государственный природный биосферный заповедник.

1974 — в польском селе Константинов возвели самое высокое в мире сооружение — мачта Варшавского радио высотой 646,38 м (рухнуло 8 августа 1991 года).

1980 — запуск первого индийского спутника (космодром Шрихарикота).

2011 — запуск космической обсерватории "Радиоастрон".