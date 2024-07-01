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Участки двух улиц в центре Тюмени временно перекроют из-за Дня города

Общество, 10:15 18 июля 2024

администрация города | Фото: администрация города

Участки двух улиц в центре Тюмени закроют для транспорта в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

24 июля с 7 часов 30 минут до 12 часов 30 минут движение транспорта ограничат на парковке по ул. Станкостроителей, от ул. Профсоюзной до ул. Н. Машарова.

27 июля с 7 до 23 часов закроют участок от дома № 27 по ул. Механической до ул. М. Горького.

администрация города | Фото: администрация города

Схемы объезда: ул. Республики, ул. М. Горького, ул. Володарского, ул. Н. Машарова.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

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# День города Тюмени , перекрытие движения

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