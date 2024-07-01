14 тюменцев представят область на окружном форуме добровольцев #МыВместе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 тюменцев представят область на окружном форуме добровольцев #МыВместе, который пройдет в Чебоксарах с 13 по 16 сентября. Всего участниками станут 300 волонтеров из Уральского и Приволжского федеральных округов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Участие в форумах такого уровня необходимо для успешного развития добровольчества в регионе, обмена практиками и тиражировании их на территориях своих муниципалитетов. А какой багаж знаний увозят добровольцы с окружных форумов и насколько заряженными приезжают домой, невозможно переоценить", - отметила заместитель руководителя тюменского штаба помощи "Мы вместе" Валентина Галдаева.

Подать заявку на форум можно до 13 августа. Подробная информация о требованиях - на сайте.

Возрастное ограничение: 16+