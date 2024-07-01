Десантники-пожарные Тюменской области отправились в ХМАО-Югру бороться с огненной стихией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 сотрудника уватского и тобольского авиаотделений прибыли в Нягань, чтобы помочь югорским коллегам справиться с огненной стихией, утром 17 июля, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

По последним данным в регионе сейчас бушует 13 природных пожаров на площади более семи тысяч гектаров. К тушению привлечены 300 работников Авиалесоохраны Югры, также задействована вся необходимая техника и оборудование.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хаины-Мансийском автономном округе потушили 379 лесных пожаров на площади более 37 тысяч га, а также шесть возгораний в природных заповедниках на площади 525 га и 150 ландшафтных пожаров на площади более 25,5 тысячи га.