Движение на участке улицы Николая Семенова закроют до середины октября
Общество, 19:25 17 июля 2024
| Фото: администрация Тюмени
Движение транспорта на участке от проезда к ТЦ "Метро" до ул. Николая Федорова будет прекращено с 18 июля по 15 октября. Причина – ремонт автомобильной дороги по ул. Николая Семенова, сообщает администрация Тюмени.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.
Схемы объезда: улицы Дмитрия Менделеева, Федюнинского.