  • 17 июля 202417.07.2024среда
  • USD88,2824
    EUR96,2637
  • В Тюмени 24..26 С 5 м/с ветер северный

Движение на участке улицы Николая Семенова закроют до середины октября

Общество, 19:25 17 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Движение транспорта на участке от проезда к ТЦ "Метро" до ул. Николая Федорова будет прекращено с 18 июля по 15 октября. Причина – ремонт автомобильной дороги по ул. Николая Семенова, сообщает администрация Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

Схемы объезда: улицы Дмитрия Менделеева, Федюнинского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дорожное движение , ремонт дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:25 17.07.2024Движение на участке улицы Николая Семенова закроют до середины октября
19:07 17.07.2024Бойцы Росгвардии обучили курсантов "Воина" тактическим приемам штурмовых групп
18:36 17.07.2024Руководитель тюменской школы №52 – в числе финалистов конкурса "Директор года России"
18:09 17.07.2024В Тюмени займутся сохранением дома Машарова