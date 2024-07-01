Авиакомпания "Победа" продолжит выполнять рейсы из Тюмени в Москву с сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежедневные рейсы из аэропорта Шереметьево в Тюмень продолжит выполнять авиакомпания "Победа" с сентября 2024 г. Вылет из Тюмени — в 5 часов 15 минут, прибытие в Москву — 6 часов 20 минут (время местное для каждой авиагавани), сообщает аэропорт Рощино.

Время в пути — 3 часа 5 минут. Билеты доступны к продаже на сайте авиакомпании.

Напомним, что авиакомпания "Победа" выполняет также ежедневные рейсы в аэропорт Внуково. Вылет из Тюмени - 5 часов 30 минут, прибытие во Внуково - 6 часов 25 минут.