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Авиакомпания "Победа" продолжит выполнять рейсы из Тюмени в Москву с сентября

Общество, 10:48 18 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежедневные рейсы из аэропорта Шереметьево в Тюмень продолжит выполнять авиакомпания "Победа" с сентября 2024 г. Вылет из Тюмени — в 5 часов 15 минут, прибытие в Москву — 6 часов 20 минут (время местное для каждой авиагавани), сообщает аэропорт Рощино.

Время в пути — 3 часа 5 минут. Билеты доступны к продаже на сайте авиакомпании.

Напомним, что авиакомпания "Победа" выполняет также ежедневные рейсы в аэропорт Внуково. Вылет из Тюмени - 5 часов 30 минут, прибытие во Внуково - 6 часов 25 минут.

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# авиаперевозки , аэропорт Рощино

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