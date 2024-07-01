Две тысячи пенсий по инвалидности назначили в Тюменской области с начала 2024 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две тысячи пенсий по инвалидности назначило Отделение СФР по Тюменской области с начала 2024 года. Все выплаты оформили в беззаявительном порядке на основании сведений, поступивших из Федерального реестра инвалидов, сообщает пресс-служба ведомства.

Решение о назначении пенсии по инвалидности принимают на основании информации из бюро медико-социальной экспертизы. Сведения рассматривают в течение пяти рабочих дней, затем гражданину направляют извещение о назначении пенсии в личный кабинет через портал "Госуслуг" либо по почте.

"Одновременно с назначением пенсии по инвалидности устанавливается ежемесячная денежная выплата и предоставляется право на набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также путевку и проезд в санаторий", — сказала управляющая ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты. Если по линии фонда никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии через личный кабинет на портале Госуслуг, в клиентской службе ОСФР по Тюменской области или в МФЦ. Сделать это можно лично либо через законного представителя.