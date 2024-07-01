Тюменские выпускники-медики перед выходом на работу проходят аккредитацию

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Первичную аккредитацию обязаны пройти выпускники Тюменского медицинского университета перед выходом на работу. Процедура состоит из тестовых и практических заданий, решения ситуационных задач.

По информации вуза, выпускники-педиатры проходят ее на пяти станциях, на выполнение каждого задания отводится 10 минут. будущие врачи должны продемонстрировать умение выполнять сердечно-легочную реанимацию, оказывать экстренную и неотложную помощь, проводить профилактический осмотр ребенка перед вакцинацией, показать навыки в области физикальной диагностики: осмотр пациента, аускультация, перкуссия, пальпация.

"Как правило, студенты хорошо справляются именно с демонстрацией практических навыков. Преподаватели уделяют этому большое внимание, и сами обучающиеся на протяжении своего обучения постоянно отрабатывают практические навыки в симуляционных центрах вуза. Результаты тестов и решения ситуационных задач в первую очередь демонстрируют прилежание студентов. Конечно, не обходится и без везения, ведь каждый человек индивидуален, и сложная тема для одного – легкая для другого", - рассказала начальник отдела аккредитации специалистов ТМУ Елена Перунова.

Для практической работы в поликлиниках, стационарах, стоматологических клиниках, аптечных организациях первичную аккредитацию необходимо пройти врачам всех специальностей. Всего заявлений на допуск к профессии подали 654 молодых специалиста.