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Тюменский театр кукол представит сказку "Как Ёжик Медвежонка спасал"

Общество, 13:04 21 июля 2024

ИА "Тюменская линия"

Премьера спектакля "Как Ёжик Медвежонка спасал" режиссера Валерия Баджи пройдет в Тюменском театре кукол 31 августа. В основе постановки одноименное произведение писателя Сергея Козлова.

"Сказки Сергея Козлова – это особая вселенная, полная бесконечно добрых, трогательных историй. Эти истории точно стихи, в которых живёт тишина и нежность. Эта тишина завораживает, а нежность проникает в самое сердце. Сердца маленьких и взрослых читателей-зрителей давно покорены тем, как с горки спускается в туман Ёжик, как придумывается у Медвежонка волшебная страна Тилимилитрямдия, или как львёнок с черепахой поют свою весёлую песенку", - рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

Трогательный спектакль для детей и их родителей обращён ко всякому доброму сердцу. Он говорит со своими зрителями о красоте и дружбе, о счастье и смысле жизни. Открывает путь к самим себе, к своей природе и душе.

Билеты на премьерный спектакль "Как Ёжик Медвежонка спасал" можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте учреждения.

Возрастное ограничение: 0+.

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# спектакль , Театр кукол

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