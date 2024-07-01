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В Сургуте пресекли продажу сим-карт по подложным документам

Происшествия, 11:21 18 июля 2024

Сергей Елесин, Тюменская линия

Установлена причастность коммерческого представителя одного из операторов сотовой связи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к неправомерному доступу к компьютерной информации, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

"По версии следствия, житель Сургута, действуя в целях материального обогащения, осуществлял регистрацию сим-карт от имени оператора сотовой связи на подложные данные иностранных граждан. В процессе регистрации злоумышленник вносил заведомо ложные изменения в информационные системы оператора сотовой связи, что повлекло за собой модификацию компьютерной информации в информационных системах", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Следственным Управлением УМВД России по г. Сургуту в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). За совершение указанного уголовного преступления санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление иных участников и эпизодов его противоправной деятельности.

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# РУФСБ России по Тюменской области

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