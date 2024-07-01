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Девять новых автомобилей пополнили автопарк областной больницы №14

Общество, 15:46 18 июля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Девять автомобилей "Нива" обеспечат оказание медицинской помощи жителям труднодоступных территорий Казанского и Сладковского районов Тюменской области.

Новые транспортные средства передали в областной больнице №14, сообщает региональный департамент здравоохранения. Автомобили предоставлены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" национального проекта "Здравоохранение".

"Медработники смогут более оперативно прибывать к пациентам, при необходимости доставлять их в медучреждения", - рассказал главврач больницы Дмитрий Суворов.

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# Казанский район , национальный проект Здравоохранение , Сладковский район

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