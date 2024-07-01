Девять новых автомобилей пополнили автопарк областной больницы №14
Общество, 15:46 18 июля 2024
| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Девять автомобилей "Нива" обеспечат оказание медицинской помощи жителям труднодоступных территорий Казанского и Сладковского районов Тюменской области.
Новые транспортные средства передали в областной больнице №14, сообщает региональный департамент здравоохранения. Автомобили предоставлены в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" национального проекта "Здравоохранение".
"Медработники смогут более оперативно прибывать к пациентам, при необходимости доставлять их в медучреждения", - рассказал главврач больницы Дмитрий Суворов.