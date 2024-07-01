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В Тюмени подростки обстреляли жилой дом из пневматики

Происшествия, 15:57 18 июля 2024

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Прокурор Тюменской области организовал проверку информации о подростках, обстрелявших жилой дом из пневматического оружия 18 июля.

Информация о происшествиях была опубликована в средствах массовой информации, уточняется, что происходящее снимали на камеру.

Прокурор области Владислав Московских поручил провести проверку, а также дать оценку действиям или бездействию родителей несовершеннолетних.

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# подростки , проверка , прокуратура

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