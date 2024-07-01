В Тюмени подростки обстреляли жилой дом из пневматики
Происшествия, 15:57 18 июля 2024
| Фото: Прокуратура Тюменской области
Прокурор Тюменской области организовал проверку информации о подростках, обстрелявших жилой дом из пневматического оружия 18 июля.
Информация о происшествиях была опубликована в средствах массовой информации, уточняется, что происходящее снимали на камеру.
Прокурор области Владислав Московских поручил провести проверку, а также дать оценку действиям или бездействию родителей несовершеннолетних.