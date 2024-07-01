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Директора драмтеатра Тюмени арестовали по подозрению в хищении 14 млн рублей

Происшествия, 16:52 18 июля 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Под домашний арест директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина отправил Ленинский районный суд Тюмени. Они обвиняются в хищении 14 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы области.

Как стало известно из материалов, представленных суду, с января 2023 года по апрель 2024 года Осинцев и Чурсин совместно подготавливали договора на совместный прокат спектаклей между организацией, фактическим руководителем которой являлся Чурсин, и ГАУК ТО "ТКТО" намеренно занижая доход ГАУК ТО "ТКТО" в меньшую сторону.

По решению суда обвиняемые будут находиться под домашним арестом до 27 августа 2024 года.

Постановления суда не вступили в законную силу.

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# домашний арест

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