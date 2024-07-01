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Тюменцы могут поучаствовать во Всероссийском форуме социального призвания "Добрино"

Общество, 19:23 18 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут поучаствовать во Всероссийском форуме социального призвания "Добрино", который пройдет в Ханты-Мансийске с 9 по 13 сентября. Участниками станут 600 представителей активной молодежи, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

В программе: панельные дискуссии, семинары-тренинги, стратегические сессии, возможность получить грантовую поддержку для будущих проектов.

"Суть форума — обучить представителей сферы добровольчества реализации поставленных задач с учетом имеющихся изменений, например, — поправок в законодательстве; развитию Добро.Центров; получению грантовой поддержки", - сказала заместитель руководителя штаба помощи "Мы вместе" в Тюменской области Валентина Галдаева.

Сейчас формируется делегация Тюменской области. Принять участие в форуме могут молодые люди от 14 лет. Подать заявку можно до 20 июля.

Подробная информация представлена на сайте.

Возрастное ограничение: 12+

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# добровольцы

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