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77 % свидетельств о рождении оформили в электронном виде жители Тюменской области

Общество, 13:01 19 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 77% свидетельств о рождении оформили в электронном виде жители Тюменской области с начала 2024 года. В этот же период в 2023 году их количество было 49%, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Цифровой сервис госуслуг "Рождение ребенка" уже два года помогает новоиспеченным родителям Тюменской области оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, прикрепление к поликлинике, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также пособия и льготы.

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

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