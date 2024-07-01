77 % свидетельств о рождении оформили в электронном виде жители Тюменской области
Общество, 13:01 19 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более 77% свидетельств о рождении оформили в электронном виде жители Тюменской области с начала 2024 года. В этот же период в 2023 году их количество было 49%, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.
Цифровой сервис госуслуг "Рождение ребенка" уже два года помогает новоиспеченным родителям Тюменской области оформить электронное свидетельство о рождении, СНИЛС, ИНН, полис ОМС, прикрепление к поликлинике, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также пособия и льготы.
| Фото: департамент информатизации Тюменской области