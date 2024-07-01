Тюменский опыт капремонта представили федеральным экспертам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Опыт Тюменской области по реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов представили экспертам в Тюмени 19 июля.

По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Семена Тегенцева, представители Фонда развития территорий оценили сроки, объем и качество работ, автоматизированную систему в которой отражены все данные капремонтов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Фонд развития территорий ищет лучшие практики реализации программы капитального ремонта. Мы ознакомили их с нашей автоматизированной информационной системой, в которой содержатся данные о предстоящих капитальных ремонтах, а также о том, где он нужен для того, чтобы его вовремя провести. Плюс ко всему, им понравилась практика с заменой лифтового оборудования – сроки монтажа, поставки. А самое главное - выявление опасных элементов и узлов лифтового хозяйства, которое находится в ограниченно работоспособном состоянии. Такая программа сегодня функционирует. Мы знаем когда и в каком доме и дату будем менять лифты", - подчеркнул Тегенцев.

Также представители фонда побывали на объектах, где идет капитальный ремонт или уже был выполнен. Они оценили качество работ и подходы, которые применяют в регионе к их организации.

"Программа региональная достаточно большая. На сегодняшний день мы работаем практически более чем на 900 объектах, включая разработку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ. В текущем году выполнены работы почти на 100 объектах", - привел данные Семен Тегенцев.

В области реализуется краткосрочная трехлетняя программа капитального ремонта многоквартирных домов. Итоги ее реализации подведут в 2026 г.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин