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Молодежи Тюменской области предлагают на форуме "Каспий" выиграть 1 млн рублей

Общество, 11:39 20 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум "Каспий" пройдет в Дагестане С 22 по 27 сентября. Участников ждет образовательная программа: мастер-классы и лекции от известных российских спикеров. Успешные проекты по итогам конкурса получат до 1 млн рублей.

Событие направлено на повышение конкурентоспособности лидеров молодежных структур регионов России и разработку новых моделей работы с ними. Для участников подготовят пять тематических площадок.

Подать заявку можно до 22 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Работы для грантового конкурса нужно подготовить заранее и подать заявку через систему "Молодежь России". Защита состоится очно на форуме, пишет "КП-Тюмень".

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