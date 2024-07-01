В Тюмени девушка на электросамокате сбила ребенка

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

9-летнего мальчика сбила девушка на электросамокате на регулируемом пешеходном переходе на ул. Республики, 65 в Тюмени вечером 20 июля.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, девушка на электросамокате ехала по зебре не спешившись, а ребенок переходил дорогу с мамой на зеленый сигнал светофора. Со слов матери ребенка, электросамокатчица извинилась и уехала.

Мальчик получил ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.