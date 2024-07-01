  • 21 июля 202421.07.2024воскресенье
  • USD88,0206
    EUR96,0371
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер северо-западный

Подростка на роликах сбила на зебре машина в Тюмени

Происшествия, 10:04 21 июля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с роллером-подростком в Тюмени.

17-летнего роллера сбил на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Changan на ул. Дамбовской, 2/2 в Тюмени вечером 20 июля.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, подросток на роликах ехал по зебре . В результате аварии подросток получил травму головы. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 21.07.2024В Омутинском районе ночью машина сбила девушку, которая шла по обочине
10:04 21.07.2024Подростка на роликах сбила на зебре машина в Тюмени
09:35 21.07.2024В Тюмени девушка на электросамокате сбила ребенка
10:31 20.07.2024В Тюменской области выявили десять пьяных водителей за одну ночь