Подростка на роликах сбила на зебре машина в Тюмени
Происшествия, 10:04 21 июля 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с роллером-подростком в Тюмени.
17-летнего роллера сбил на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Changan на ул. Дамбовской, 2/2 в Тюмени вечером 20 июля.
| Фото: ГИБДД Тюменской области
По предварительным данным, подросток на роликах ехал по зебре . В результате аварии подросток получил травму головы. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает региональная Госавтоинспекция.