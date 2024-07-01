Интерактивная ярмарка "Почувствуй Тюмень" приглашает на мастер-классы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интерактивная ярмарка "Почувствуй Тюмень" от молодежных команд и объединений пройдет на уличной площадке "Улетная точка" на Цветном бульваре 25 июля.Старт - в 18 часов.

Участники смогут посетить площадки, олицетворяющие пять органов чувств человека: слух, вкус, осязание, обоняние, зрение и поближе познакомиться с городом. На тематической площадке "Пробуя Тюмень" состоится мастер-класс по созданию чая от Центра развития экологических программ "Живая планета". Тюменцы соберут свой уникальный мешочек из трав, узнают о полезных свойствах растений, которые растут в лесах региона.

Для горожан пройдет игра-медитация "Угадай звуки Тюмени". Участникам предстоит угадать, с какой локацией в городе ассоциируется услышанная мелодия. За верные ответы они получат открытки с видами Тюмени от нейросети. Игру проведёт команда проекта "Голос внутри".

В интерактиве "Кажется, Тюмень нащупал" от мультицентра "Моя территория" тюменцы будут угадывать предметы, спрятанные в пяти кубах. За правильные ответы получат сладкий подарок или мерч.

Можно будет и сыграть в арома-игру "Угадай запах Тюмени". Команда эковолонтерского отряда "Ботва" предложит послушать пять аромасвечей. Нужно определить, с каким местом ассоциируется каждый запах.

На площадке "Созерцая Тюмень" пройдёт мастер-класс по созданию быстрых скетчей и просмотр короткометражного фильма от тюменской кинокомпании. Здесь научат создавать анимации: горожане нарисуют колесо обозрения с натуры и смогут оживить изображение при помощи экспертов SAS Film club и Кинокомпании "ПУШКА".

В завершение события состоится показ фильма "Роби", снятого тюменцами.

"Мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с городом. Наша задача через призму пяти органов чувств напомнить жителям о культурной идентичности, познакомить их с сообществами Тюмени", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.