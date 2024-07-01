Тюменский студент выиграл 1 млн рублей на онлайн-платформу для подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Онлайн-платформу для подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ создает пятикурсник Тюменского медицинского университета Александр Дмитриев. Проект будущего педиатра получил поддержку в конкурсе "Студенческий стартап", он выиграл грант 1 млн рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Boost — инновационная онлайн-школа с удобным интерфейсом. Она предполагает индивидуальное обучение с использованием искусственного интеллекта, который почти мгновенно выполняет проверку домашних заданий и поясняет вопросы, заданные учеником.

"Кроме того, на платформе будут кураторы, они также смогут ответить на любые вопросы, связанные с образованием. Интенсивность обучения будет зависеть от цели, которую обозначил старшеклассник, и времени до экзамена. Запомнить учебный материал школьнику поможет алгоритм, который мы защитим патентами", - пояснил студент.

Разработка платформы началась в январе. Открытие онлайн-школы намечено на сентябрь 2024 г. Автор планирует предоставить бесплатный доступ ко всем функциям образовательной системы для некоторых категорий школьников, в том числе детей-инвалидов и детей-сирот. Бесплатно воспользоваться базой заданий смогут все желающие после регистрации.