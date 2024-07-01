Новые дорожки, освещение и скамейки появятся в тюменском сквере Льва Корнеева

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новый газон, дорожки, которые облегчат путь к остановке, освещение, а также скамейки разных видов появятся в тюменском сквере Льва Корнеева. Также здесь обновят памятник, установят информационные стенды, сообщает городская администрация.

Накануне в рамках рабочего объезда объектов благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства в Ленинском округе сквер посетил глава областного центра Максим Афанасьев. "Подрядчики хорошо справляются со своей работой, по многим территориям даже опережая график", – отметил мэр.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сквер находится рядом с одним из проектов компании "Брусника" – "Республики 205", который возводится на территории, где раньше располагался Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов. Парк создали в 1968 году по инициативе и при непосредственном участии первого директора завода Льва Корнеева. Изначально он был безымянным, а в 2012 году получил имя своего основателя. Реконструкцией объекта занимается застройщик.

"Мы верим, что обновленный сквер Льва Корнеева и реализуемая далее Аллея славы станут новой точкой притяжения и прекрасным местом отдыха и прогулок для всех жителей города. Также сохраним один из цехов завода: здесь появится креативный кластер "Кузница", – рассказал директор "Брусники" Виктор Корчагин.