ФК "Тюмень" проиграл владикавказской "Алании" в домашнем матче

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" проиграл владикавказской "Алании" в домашнем матче. Счет составил 0:1, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Встреча почти до самого финала шла к нулевой ничьей, но на 93 минуте 19-летний Тарас Гаглоев забил в ворота тюменцев.

"Некое дежавю, повторение прошлого сезона, когда мы тоже пропустили дома от "Алании" в добавленное время. Если брать саму игру, то понятно, что у "Алании" есть свой стиль, и мы к нему готовились. Играли вторым номером, на быстрых атаках. На мой взгляд, в первом тайме было несколько эпизодов у Купцова. Мог он сыграть хладнокровнее, поувереннее. Но всё-таки это его всего второй матч в первой лиге. Во втором тайме, как по мне, Медведев хороший прострел сделал - Кенфак чуть-чуть не успел. Плюс Косарев бил в пустые ворота – мяч из ворот вынес защитник. Ну, и в концовке было чистое "вне игры": мы посмотрели запись. К сожалению, как мне кажется, помощник ошибся. Это повлияло на результат. Как и в Нижнекамске, когда не назначили пенальти на пятой минуте. Но это моё мнение. Видимо, нам нужно пройти через всё это", - отметил главный тренер команды "Тюмень" Игорь Меньщиков.

Теперь тюменцы сыграют 28 июля в Ярославле с местным "Шинником" и 2 августа в гостях с "Уфой". Дома сибиряки увидят свою команду 11 августа в матче против "Ротора" из Волгограда. Билеты на эту игру появятся в продаже на следующей неделе.