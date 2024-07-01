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Тюменец сломал сожительнице обе челюсти

Происшествия, 14:40 22 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В тюменскую ОКБ № 2 поступила местная жительница с переломами обеих челюстей и другими травмами лица. Сотрудники полиции выяснили, что женщину 1987 года рождения избил её сожитель, сообщает областное управление МВД России. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали. Он признался, что во время распития спиртного между ним и потерпевшей началась ссора на бытовой почве. Злоумышленник несколько раз ударил женщину кулаком в лицо. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

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# уголовное дело

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