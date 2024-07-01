  • 27 июля 202427.07.2024суббота
  • USD85,5650
    EUR93,2641
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер восточный

Александр Моор поздравил работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

Губернатор, 08:11 27 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работников торговли и ветеранов отрасли поздравил с профессиональным праздником губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, торговля была и остается двигателем прогресса и экономики. Эта крупная отрасль занимает весомую долю в структуре валового регионального продукта. Она оказывает влияние на деятельность других предприятий и производств, на быт и качество жизни каждого человека.

Тюменский регион стабильно входит в число лидеров в Уральском федеральном округе по обороту розничной торговли и темпам его роста. Ежедневно жителям и гостям Тюменской области реализуется товаров на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

"Специалисты отрасли всегда гибко реагируют на требования времени и запросы потребителей. Особо отмечу работу сотрудников торговых предприятий в этом году в период рекордного паводка. Вы оперативно перестроили логистику и схемы поставок, обеспечили жителей подтопленных территорий продуктами и товарами первой необходимости, а главное, питьевой водой. Спасибо вам за профессионализм, ответственное отношение к делу и внимание к людям. Желаю всем работникам торговли здоровья, счастья и благополучия, всегда поддерживать высокие стандарты работы на благо земляков", - сказал Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , торговля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:11 27.07.2024Александр Моор поздравил работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником
13:14 26.07.2024Спектакль Тобольского драмтеатра "Медведь" в Астане прошёл с аншлагом
11:13 26.07.2024Александр Моор встретился с послом РФ в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным
22:05 25.07.2024Реконструкция пункта пропуска через Российско-казахстанскую границу будет идти синхронно