Александр Моор поздравил работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работников торговли и ветеранов отрасли поздравил с профессиональным праздником губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, торговля была и остается двигателем прогресса и экономики. Эта крупная отрасль занимает весомую долю в структуре валового регионального продукта. Она оказывает влияние на деятельность других предприятий и производств, на быт и качество жизни каждого человека.

Тюменский регион стабильно входит в число лидеров в Уральском федеральном округе по обороту розничной торговли и темпам его роста. Ежедневно жителям и гостям Тюменской области реализуется товаров на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

"Специалисты отрасли всегда гибко реагируют на требования времени и запросы потребителей. Особо отмечу работу сотрудников торговых предприятий в этом году в период рекордного паводка. Вы оперативно перестроили логистику и схемы поставок, обеспечили жителей подтопленных территорий продуктами и товарами первой необходимости, а главное, питьевой водой. Спасибо вам за профессионализм, ответственное отношение к делу и внимание к людям. Желаю всем работникам торговли здоровья, счастья и благополучия, всегда поддерживать высокие стандарты работы на благо земляков", - сказал Александр Моор.