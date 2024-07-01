Флигель усадьбы Рубцовой в Тюмени планируют внести в реестр памятников

| Фото: комитет культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет культурного наследия Тюменской области

Флигель усадьбы Ф. И. Рубцовой (ул. Дзержинского, 34а) в Тюмени могут включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Объект культурного наследия пройдет государственную историко-культурную экспертизу. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Здание 1900-х годов постройки — важный элемент ул. Дзержинского, где сохранился градостроительный ансамбль исторической усадебной застройки. Объект демонстрирует хорошую сохранность подлинного внешнего облика — как объемно-пространственной композиции с выразительным эркером второго этажа, так и декоративно-художественного оформления — традиционных резных наличников, отмечают в комитете.