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За вылов стерляди тобольские браконьеры получили условный срок

Происшествия, 17:23 23 июля 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

По два года условного лишения свободы назначил Тобольский районный суд местным жителям, признанным виновными в браконьерстве. Суд установил, что двое мужчин выловили сетями в Иртыше 26 особей стерляди, леща и щуки, причинив природе ущерб на 100 тыс. рублей.

Ущерб обвиняемые возместили добровольно. Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года каждому. Рыболовная сеть была по решению суда уничтожена.

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# браконьерство , Иртыш

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