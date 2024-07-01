За вылов стерляди тобольские браконьеры получили условный срок

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

По два года условного лишения свободы назначил Тобольский районный суд местным жителям, признанным виновными в браконьерстве. Суд установил, что двое мужчин выловили сетями в Иртыше 26 особей стерляди, леща и щуки, причинив природе ущерб на 100 тыс. рублей.

Ущерб обвиняемые возместили добровольно. Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года каждому. Рыболовная сеть была по решению суда уничтожена.