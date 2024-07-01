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Делегация тюменских компаний презентует продукцию в Астане

Экономика, 16:05 23 июля 2024

vk.com/moibiztmn

Делегация Тюменской области участвует в бизнес-миссии в Астане. В первый день визита тюменцы побывали в Союзе нефтесервисных компаний Казахстана. В ходе встреч провели ряд b2b-переговоров — каждая компания презентовала свою продукцию для потенциальных партнеров, сообщает региональный центр "Мой бизнес".

Регион представляют: ООО "Базовое машиностроение" — многопрофильное научно-производственное предприятие, осуществляет деятельность по ремонту газотурбинных двигателей, поставок запасных частей и комплектующих. ООО "АРМОТЕХ" — инжиниринговое предприятие-производитель инновационной продукции, работающей на аномально высоком давлении в условиях Крайнего Севера.

ООО "Тюменьнефтетехнологии" оказывает сервисные услуги по направлению подбора, изготовления, производства, доставки и внедрения современных химических реагентов для нефтегазовой отрасли.

ООО "Новые Технологии Севера" — нефтесервисная компания, специализирующаяся на внедрении высокотехнологичного оборудования, сервисных услугах в области строительства, ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пласта.

Бизнес-миссия организована центром поддержки экспорта Центра "Мой бизнес" и Союзом "Торгово-промышленная палата Тюменской области" в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт".

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# Казахстан , Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , национальный проект Международная кооперация и экспорт

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