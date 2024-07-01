В Тобольске обновили экотропу СИБУРа

| Фото: пресс-службы ООО "ЗапСибНефтехим" | Фото: пресс-службы ООО "ЗапСибНефтехим"

Десятый экскурсионный сезон на экологической тропе СИБУРа стартовал в Тобольске. Первыми посетителями лесной экскурсии стали семьи работников ООО "ЗапСибНефтехим", эковолонтёры и учащиеся учебных заведений города, сообщает Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

"Актуальность создания экологической тропы была обусловлена необходимостью показать общественности состояние живой природы в непосредственной близости от промышленного комплекса", - подчеркнула заместитель директора по научной работе, доцент Ольга Капитонова.

В ходе экскурсии посетители смогли познакомиться с находкой мирового масштаба - совершенно новым для науки вида грибом, обнаруженным в 2018 году научным сотрудником ТКНС УрО РАН Владимиром Капитоновым. Гриб получил название крепидот тобольский (Crepidotus tobolensis Kapitonov, Biketova & Zmitr.). Он был найден, именно, на маршруте экотропы "Жемчужины тобольской флоры", отражающем видовое разнообразие растительных сообществ местных лесов.

Экотропа проходит по смешанному, лиственному, таежному лесам и расположена в полутора километрах от промышленной площадки СИБУРа. Проект является призером Международного проекта "Экологическая культура. Мир и согласие" в номинации "Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов", а также Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского.