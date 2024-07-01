Житель Тюменской области вёз в Сургут 12 бутылок с наркотическим средством

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

12 бутылок с прекурсором наркотического средства вёз в Сургут житель Тюменской области. Автомобиль на 345 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск остановили сотрудники полиции.

Уватский районный суд установил, что 39-летний обвиняемый взял бутылки в лесном массиве под Тюменью 20 апреля 2023 года и положил их на заднее сиденье автомобиля Hyundai Creta.

В этот же день подсудимый выехал в качестве пассажира в направлении Сургута. В суде мужчина вину признал. Суд назначил ему ограничение свободы на шесть месяцев.