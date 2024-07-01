Глава ЛНР поблагодарил тюменцев за реконструкцию роддома

| Фото: скришот видео тг-канала Леонида Пасечника | Фото: скришот видео тг-канала Леонида Пасечника

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил руководство и жителей Тюменской области за реконструкцию роддома в Краснодоне. Участие в открытии в режиме видеосвязи принял Владимир Путин.

"Сегодня у нас знаковое мероприятие – открытые роддома в Краснодоне, который отремонтировали наши шефы, наши братья, специалисты из Тюменской области", - сказал Леодид Пасечник, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ, которое провел президент России.

Он добавил, что здание постройки 1950 года. Его не ремонтировали на протяжении продолжительного времени, в результате чего оно пришло практически в полную негодность. Сегодня оборудованы комфортабельные палаты, четыре современных операционных, три индивидуальных родильных зала, налажена система централизованной подачи кислорода. В отделении неонатологии обустроены специальные палаты для новорожденных, где есть все необходимое для помощи самым маленьким жителям республики.

Ранее это событие прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор, пишет информационный центр правительства региона.