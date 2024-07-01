Инструменты и одежду отправили тюменские волонтеры в зону СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупный груз с дополнительным имуществом для военнослужащих инженерных войск собрали волонтеры из Тюмени и Тюменской области, сообщает ТГ-канал Добро-Информ.

Для бойцов СВО подготовили дополнительное белье и рабочую форму, репелленты и средства от насекомых. Для выполнения различных работ на фронт отправили наборы инструментов, пилы, электролобзики, наборы ключей и сверлильный станок.

Инструменты будут использоваться в полевых мастерских по изготовлению и дооборудованию инженерных боеприпасов.