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Инструменты и одежду отправили тюменские волонтеры в зону СВО

Общество, 14:20 26 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупный груз с дополнительным имуществом для военнослужащих инженерных войск собрали волонтеры из Тюмени и Тюменской области, сообщает ТГ-канал Добро-Информ.

Для бойцов СВО подготовили дополнительное белье и рабочую форму, репелленты и средства от насекомых. Для выполнения различных работ на фронт отправили наборы инструментов, пилы, электролобзики, наборы ключей и сверлильный станок.

Инструменты будут использоваться в полевых мастерских по изготовлению и дооборудованию инженерных боеприпасов.

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# гуманитарная помощь , СВО

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