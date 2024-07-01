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Перед праздником колокольного звона в Тюмени покажут фильм "Реставраторы звучащего наследия"

Общество, 12:16 25 июля 2024

из сообщества «Тюмень — наш дом» во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества «Тюмень — наш дом» во ВКонтакте (архив)

Премьерный показ документального фильма "Реставраторы звучащего наследия" состоится в ДК "Торфяник" в Тюмени 26 июля в 18 часов.

Кинолента повествует о трёхлетнем опыте реконструкции колокольного завода тюменских купцов Гилёвых. На просмотр и встречу с авторами и героями фильма приглашают всех желающих.

Как рассказал руководитель Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии Алексей Талашкин, киноленту о реконструкции снимали на протяжении трех лет.

Показ состоится по адресу: ул. Малышева, 26. Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, 27 июля в Гилёвской роще пройдет праздник колокольного звона. Жители и гости города увидят оригинальные колокола тюменского литья. Возможно, им дадут позвонить в них. Для колоколов будет установлена рама из бревен. Колокола приедут из единственного за Уралом музея колокольного звона, который находится в Новосибирске.

Возрастное ограничение: 0+.

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# кино , премьера , фильмы

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