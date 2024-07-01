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У россиян будет 11 дней новогодних каникул

Общество, 18:47 25 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россияне могут отдыхать 11 дней в следующие новогодние праздники. Праздничные каникулы начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 г.

Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2025 году

"Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней", - сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочие дни. Таким образом, отдых выпадет: с 22 по 23 февраля; с 8 по 9 марта; с 1 по 4 мая; с 8 по 11 мая; с 12 по 15 июня; со 2 по 4 ноября; с 31 декабря 2025 г. по 8 января 2026 г.

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# Минтруд РФ , новогодние каникулы

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