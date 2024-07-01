В ТюмГУ 20 магистрантов пройдут обучение по архитектуре математического мышления

ТюмГУ ТюмГУ

20 магистрантов начнут обучение по программе "Архитектор математического мышления" в 2024 г. Руководитель программы — проректор, директор Школы компьютерных наук ТюмГУ, доктор физико-математических наук, профессор РАН Евгений Вдовин, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Во время обучения магистранты будут активно вовлечены в реализацию программ цифрового блока в общеуниверситетском ядре под руководством опытных наставников, а также через разработку проектов в течение семестра и практической реализации проектов в виде внеучебных активностей для школьников и студентов в сроки зимних и летних практикумов", – сообщил Евгений Вдовин.

Срок обучения по программе – два года. По словам выпускников, обучение дает возможность овладеть современными технологиями преподавания предмета, последними наработками в предметной области и знать, как эффективно работать как с разными категориями школьников, в том числе с математически одаренными детьми.

Среди ключевых компетенций архитекторов математического мышления: анализ педагогических методик, применяемых при обучении предметных областей, отличных от математики и IТ, их адаптация и внедрение, а также разработка диагностических заданий.