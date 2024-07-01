Тюменцы смогут проверить свое здоровье в День города бесплатно

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Палатка здоровья" будет работать на площади 400-летия Тюмени в День города 27 июля с 12 до 18 часов. Желающие также смогут принять участие в викторине и выиграть призы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактик измерят артериальное давление, проведут диагностику процентного состава мышц, жира и жидкости в организме, измерят объем и оценят возраст легких путём экспресс-тестирования. Психолог проведет индивидуальное тестирование на выявление текущего эмоционального состояния и даст рекомендации по результатам. Кроме того, гостям предложат пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекции.

Предварительная запись не требуется, участие бесплатное.